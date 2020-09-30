Kuaförüm Sensin gün birincisi kim oldu? 30 Eylül Kuaförüm Sensin puan tablosu!

Kuaförüm Sensin gün birincisi merak ediliyor. Show Tv ekranında yayınlanan Kuaförüm Sensin yer yer eğlenceli yer yer heyecan verici bölümleri ile izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yetenekli kuaför ve makyözler zamanla yarışıp en yüksek puanı almaya çalışıyor. Kuaförüm Sensin gün birincisi kim oldu?

KUAFÖRÜM SENSİN GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin gün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

KUAFÖRÜM SENSİN 29 EYLÜL BİRİNCİSİ KİM?

Jüri üyelerinden en yüksek puanı alarak 20 tam puanla günün birincisi olan takı; Taner, Aslı ve Pınar oldu.

Ayrıca; Eylem, Meltem ve Burcu da bugün birinci olan takımlar arasında yerini aldı.