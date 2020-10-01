Kuaförüm Sensin gün birincisi kim oldu? 1 Ekim Kuaförüm Sensin puan tablosu!

Kuaförüm Sensin gün birincisi Çiğdem Batur'un sunumuyla izleyicilere açıklanacak. 1 Ekim Kuaförüm Sensin'de günün konsepti saç kesimi, yüzde dantel figürü ve dantel şıklığı olarak belirlendi. Haftanın sonuna doğru yarışmacılar arasında heyecanlı rekabet yaşanıyor. Peki, Kuaförüm Sensin gün birincisi kim oldu?

KUAFÖRÜM SENSİN GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin gün birincisi açıklandı.

1 Ekim Perşembe gününün sonuncusu Mustafa, Dilara ve Gamze oldu.

19 puanla günün birincisi olan takım Tayfun, Serap ve Nilgün seçildi.

KUAFÖRÜM SENSİN 30 EYLÜL GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin gün birincisi belli oldu. 10 puanla günün sonuncusu olan takım Mustafa, Dilara ve Gamze oldu.

Günün en yüksek puanını alarak 15 puanla günün birincisi olan isim Tayfun, Serap ve Nilgün oldu.