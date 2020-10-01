  • $7,731
  • 9,0924
  • 473.256
  • 1151.88
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Kuaförüm Sensin gün birincisi kim oldu? 1 Ekim Kuaförüm Sensin puan tablosu!
01 Ekim 2020 Perşembe 15:33 | Son Güncelleme:

Kuaförüm Sensin gün birincisi kim oldu? 1 Ekim Kuaförüm Sensin puan tablosu!

Kuaförüm Sensin gün birincisi kim oldu" 1 Ekim Kuaförüm Sensin puan tablosu!

Kuaförün Sensin'de haftanın finaline doğru adım adım yaklaşıyor. Yarışmacılar en yüksek puanı almak için kıyasıya rekabet ediyor. 1 Ekim Kuaförüm Sensin puan tablosu jüri üyelerinin verdiği puanlar sonucunda belli oluyor. Kuaförüm Sensin gün birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin gün birincisi Çiğdem Batur'un sunumuyla izleyicilere açıklanacak. 1 Ekim Kuaförüm Sensin'de günün konsepti saç kesimi, yüzde dantel figürü ve dantel şıklığı olarak belirlendi. Haftanın sonuna doğru yarışmacılar arasında heyecanlı rekabet yaşanıyor. Peki, Kuaförüm Sensin gün birincisi kim oldu?

KUAFÖRÜM SENSİN GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin gün birincisi açıklandı.

1 Ekim Perşembe gününün sonuncusu Mustafa, Dilara ve Gamze oldu.

19 puanla günün birincisi olan takım Tayfun, Serap ve Nilgün seçildi.

KUAFÖRÜM SENSİN 30 EYLÜL GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin gün birincisi belli oldu. 10 puanla günün sonuncusu olan takım Mustafa, Dilara ve Gamze oldu.

Günün en yüksek puanını alarak 15 puanla günün birincisi olan isim Tayfun, Serap ve Nilgün oldu.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Haçlılar, beceriksi

'Haçlılar, beceriksiz muhteristir, asıl tehdit içimizdeki destekçileridir'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Cenaze evine silahlı saldırı! 7 kişi yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.