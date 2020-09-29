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  • Kuaförüm Sensin gün birincisi kim? Kuaförüm Sensin 29 Eylül puan durumu nedir?
29 Eylül 2020 Salı 14:54 | Son Güncelleme:

Kuaförüm Sensin gün birincisi kim? Kuaförüm Sensin 29 Eylül puan durumu nedir?

Kuaförüm Sensin gün birincisi kim" Kuaförüm Sensin 29 Eylül puan durumu nedir"

Kuaförüm Sensin'de gün birincisi jüri üyelerinin oylamaları sonucu belli oluyor. Bugün ünlülerin saç, makyaj ve stillerine yönelik konsept belirlendi. Çiğdem Batur'un sunumuyla Show Tv ekranında yayınlanan Kuaförüm Sensin'de hafta boyunca en yüksek puanı alan birinci oluyor.

Kuaförüm Sensin Show Tv ekranında yayınlanmaya devam ediyor. Kuaförüm Sensin'de günün konsepti ünlülerin saç, makyaj ve stillerine benzer bir görüntü oluşturmak olarak seçildi. Hafta boyunca 4 takım en yüksek puanı almak için kıyasıya yarışırken cuma günün yapılan oylamada birinci olan takım 10 bin TL'nin sahibi oluyor.

KUAFÖRÜM SENSİN GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Kuaförüm Sensin gün birincisi henüz açıklanamadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

KUAFÖRÜM SENSİN 28 EYLÜL PUANLARI NASILDI?

Kuaförüm Sensin'de 28 Eylül Pazartesi en yüksek puanı alan 16 puanla Tayfun ve Serap oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN HAKKINDA

Jüri koltuğunda şov dünyasının yıldızlarından Fatih Ürek, moda dün önemli isimlerinden Işıl Reçber, Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç ve kırık fönün mucidi Adnan Serter'in saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin'de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Seda Sayan'ın esteti

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