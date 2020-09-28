Kuaförüm Sensin gün birincisi hangi takım oldu? Kuaförüm Sensin 28 Eylül puan tablosu!

Show Tv ekranında yayın hayatına devam eden Kuaförüm Sensin2de heyecanlı anlar yaşanıyor. Her gün farklı konsepte uygun hazırlanan yarışmacılar en iyi saç ve makyaj ile jüri üyelerinin önüne çıkıyor. Çiğdem Batur tarafından sunulan Kuaförüm Sensin'de alanın ün yapmış isimler jüri koltuğundan bulunuyor. Peki, Kuaförüm Sensin gün birincisi hangi takım oldu?

KUAFÖRÜM SENSİN GÜN BİRİNCİSİ HANGİ TAKIM OLDU?

Kuaförüm Sensin gün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz.

KUAFÖRÜM SENSİN HAKKINDA

Jüri koltuğunda şov dünyasının yıldızlarından Fatih Ürek, moda dün önemli isimlerinden Işıl Reçber, Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç ve kırık fönün mucidi Adnan Serter'in saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin'de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.

Kazanan takımın her hafta 10 bin lira para ödülü kazandığı "Kuaförüm Sensin"de takımlar modellerinin saçını ve makyajını, programın sunucusu Çiğdem Batur tarafından kendilerine verilen saç konseptine uygun biçimde yapıyorlar.