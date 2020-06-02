Kuaförüm Sensin Bilal nerelidir? Kuaförüm Sensin Bilal kimdir, kaç yaşında?

Show Tv ekranlarının sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İddialı tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Kuaförüm Sensin Bilal hakkında araştırmalar hız kazandı. Kuaförüm Sensin Bilal nereli? Kuaförüm Sensin Bilal kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Kuaförüm Sensin Bilal'in tam adı Bilal Ağın'dır. 31 yaşındadır. Kuaförüm Sensin Bilal'e dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

KUAFÖRÜM SENSİN BİLAL KİMDİR?



Kuaförüm Sensin Bilal'in tam adı Bilal Ağın'dır. 31 yaşındadır. 19 yıllık kuaför olduğunu açıkladı. Kuaförüm Sensin Bilal aslen Batmanlı'dır.

İkili yarışmaya da Batman'dan katılıyor. Bilal, "İstanbul'daki kuaförlere gerçek saçın nasıl yapıldığını göstermeye geldiğini" söyledi.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!

KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu 1980 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.

Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.