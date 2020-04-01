Kuaförüm Sensin Bilal kimdir? Kuaförüm Sensin Bilal nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm Kuaförüm Sensin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor.Kuaförüm Sensin'de tavırları ile dikkat çeken Bilal hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte hakkında merak edilenler..

KUAFÖRÜM SENSİN BİLAL KİMDİR?



Kuaförüm Sensin Bilal'in tam adı Bilal Ağın'dır. 31 yaşındadır. 19 yıllık kuaför olduğunu açıkladı. Kuaförüm Sensin Bilal aslen Batmanlı'dır.

İkili yarışmaya da Batman'dan katılıyor. Bilal, "İstanbul'daki kuaförlere gerçek saçın nasıl yapıldığını göstermeye geldiğini" söyledi.

Bilal Ağın ile Buse Şimşek, iddialı başladıkları gibi haftanın ilk gününde birinci olmayı da başardılar. Şu ana kadar yarışmaya yeni başlayıp da ilk gününde birinci olan pek az yarışmacı vardı.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!

KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu 1980 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.

Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.