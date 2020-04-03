Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim elendi? Kuaförüm Sensin 3 Nisan birincisi kim?

Show Tv'nin ilgi ile takip edilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de eğlenceli dakikalar yaşanmaya devam ediliyor. Kuaförüm Sensin 3 Nisan birincisi kim? Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim elendi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Gözde Kansu'nun eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Kuaförüm Sensin'de haftanın finali hakkında tüm merak edilenler sizlerle..

KUAFÖRÜM SENSİN 3 NİSAN BİRİNCİSİ KİM?



Kuaförüm Sensin 3 Nisan birincisi henüz belli olmadı.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE BU HAFTA KİM ELENDİ?



Kuaförüm Sensin elenen isim henüz açıklanmadı. Kuaförüm Sensin elenen isimler açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!

KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu 1980 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.

Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.