Kuaförüm Sensin 28 Ağustos birincisi kim? Kuaförüm Sensin bu hafta kim elendi?

Show Tv'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün final günü. Haftanın son gününde yarışmacılar tüm kozlarını paylaşıyorlar. Jüri koltuğunda Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç 'ün oturduğu Kuaförüm Sensin'de en iyi saç ve makyajı yapan takım haftanın kazananı olacak.

KUAFÖRÜM SENSİN 28 AĞUSTOS BİRİNCİSİ KİM?



Kuaförüm Sensin 28 Ağustos haftanın birincisi, Yasin, Yağmur ve Özge oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN BU HAFTA KİM ELENDİ?



Kuaförüm Sensin'de en düşük puanı alanlar ise; Gülsen, Gizem ve Nagihan oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NEDİR?

Jüri koltuğuna oturan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin’de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.