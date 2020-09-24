Kuaförüm Sensin 24 Eylül puan durumu: Kuaförüm Sensin gün birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin hafta içi her gün Show Tv ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. 24 Eylül Perşembe gününün konsepti; saç kesimi, sonbahar makyajı ve jean şıklığı oldu. Hafta boyunca en yüksek puanı almaya çalışan yarışmacılara oylamayı jüri üyeleri yapıyor. Kuaförüm Sensin gün birincisi Çiğdem Batur tarafından açıklandı.

KUAFÖRÜM SENSİN GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Taner, Aslı ve Büşra 17 puanla gün birincisi oldu.

Yine bugün 17 puan alan diğer takım ise Eylem, Meltem ve Esra'da gün birincisi olan takım seçildi.

Burcu, Aslı ve Rana 14 puan ile günün ikincisi oldu.

23 EYLÜL PUAN DURUMU NASILDI?

Günün birincisi olan takım 19 puanla Eylem, Meltem ve Esra seçildi.

Jüri üyelerinden 9 puan alarak sonuncu olan takım Burcu, Aslı ve Rana oldu.