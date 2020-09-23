Kuaförüm Sensin 23 Eylül puan tablosu! Kuaförüm Sensin gün birinci kim?

Kuaförüm Sensin gün birinci Çiğdem Batur'un sunumuyla açıklanıyor. Birbirinden ünlü jüri üyelerinin yer aldığı Kuaförüm Sensin'de en beğenilen saç, makyaj ve kıyafet puanlanıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan takım ödülün sahibi oluyor. Kuaförüm Sensin 23 Eylül puan tablosu sizlerle...

KUAFÖRÜM SENSİN GÜN BİRİNCİ AÇIKLANDI MI?

Günün konsepti; incili saçlar, mor, lila ışıltılı makyajlar ve beyaz şıklığı olarak belirlendi.

Günün birincisi olan takım 19 puanla Eylem, Meltem ve Esra seçildi.

Jüri üyelerinden 9 puan alarak sonuncu olan takım Burcu, Aslı ve Rana oldu.

Kuaförüm Sensin 22 EYLÜL PUAN DURUMU NASILDI?

Dün birinci olan takımı 15 puanla Tayfun, Serap, Şule oldu.

Günün en düşün puanını akan takım 10 puanla Aslı, Burcu ve Rana olarak belirlendi.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NEDİR?

Jüri koltuğunda şov dünyasının yıldızlarından Fatih Ürek, moda dün önemli isimlerinden Işıl Reçber, Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç ve kırık fönün mucidi Adnan Serter'in saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin'de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.

Kazanan takımın her hafta 10 bin lira para ödülü kazandığı "Kuaförüm Sensin"de takımlar modellerinin saçını ve makyajını, programın sunucusu Çiğdem Batur tarafından kendilerine verilen saç konseptine uygun biçimde yapıyorlar.

Bu programda birbirinden iddialı 4 takım, onlara eşlik eden modeller, kıyasıya rekabet, bazen mutluluk bazen gözyaşı ama en çok da heyecan ve eğlence sizleri bekliyor!