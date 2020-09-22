Kuaförüm Sensin 22 Eylül puan durumu: Kuaförüm Sensin'de gün birincisi kim oldu?
Kuaförüm Sensin'de gün birinci belli oldu. Show Tv ekranlarında yayınlanan yarışma programı hafta içi her gün izleyicilerin karşısına çıkıyor. Çiğdem Batur'un sunumuyla ekranlara gelen Kuaförüm Sensin'de 22 Eylül puan durumu sizlerle.
Kuaförüm Sensin'de en düşük ve en yüksek puanı alan isim açıklandı. Show Tv ekranlarından yayınlanan Kuaförüm Sensin'de takımlara en güzel saç ve makyajı yapmaya çalışıyor. Çiğdem Batur tarafından sunulan Kuaförüm Sensin haftanın sonunda 10 bin TL'nin sahibi oluyor. Kuaförüm Sensin 22 Eylül puan durumu....
KUAFÖRÜM SENSİN 21 EYLÜL PUAN DURUMU
Günün birinci olan takımı 15 puanla Tayfun, Serap, Şule oldu.
Günün en düşün puanını akan takım 10 puanla Aslı, Burcu ve Rana olarak belirlendi.
14 puanlar Eylem, Meltem Esra ikinci olurken, Taner, Aslı ve Büşra'da 13 puanla üçüncü oldu.
KUAFÖRÜM SENSİN HAKKINDA
Jüri koltuğuna oturan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin’de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.