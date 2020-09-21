Kuaförüm Sensin 21 Eylül puan durumu: Kuaförüm Sensin gün birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin gün birincisi seyirciler tarafından yakından takip ediliyor. her gün farklı konseptle jüri karşısına çıkan yarışmacılara puan veriliyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Kuaförüm Sensin'de 21 Eylül puan durumu öğrenilmek isteniyor. Kuaförüm Sensin'de bugünün konsepti Vag saç, dumanlı göz makyajı ve kırmızı ruj olarak açıklandı.

KUAFÖRÜM SENSİN GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bugünün sonuncusu olan takım 8 puanla Burcu, Aslı ve Rana oldu.

Bugünün birincisi olan takım ise 17 puanla Eylem, Meltem ve Esra olarak belirlendi.

14 Puanla günün ikincisi olan takımda Tayfun, Serap ve Şule oldu.



11 puanla üçüncü olan takım ise Taner, Aslı ve Büşra olarak açıklandı.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NEDİR?

Jüri koltuğuna oturan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin’de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.