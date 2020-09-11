11 Eylül Cuma Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin'de elenen isim kim oldu?

Kuaförüm Sensin 11 Eylül haftanın birincisi merak ediliyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin'de haftanın birincileri sıkça aranan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca kıyasıya rekabet eden yarışmacıları puanlamayı jüri yapıyor. En iyi saç ve makyajı yapan takım isim hafta birinci oluyor. Peki, Kuaförüm Sensin 11 Eylül haftanın birincisi kim? Kuaförüm Sensin bu hafta kim veda etti?

KUAFÖRÜM SENSİN 11 EYLÜL HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Kuaförüm Sensin'de haftanın en yüksek puanını alan takım ise; Yasin, Yağmur ve Özge oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN BU HAFTA KİM VEDA ETTİ?

Jüri üyelerinden en düşük puanı alan takım 86 puan ile Erdal, Meltem ve Birten oldu. Programın sunucu, yarışmanın konsept değişikliğine gittiğini söyledi ve bu hafta modellerinde ayrılacağını açıkladı.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NEDİR?

Jüri koltuğuna oturan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin’de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.