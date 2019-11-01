Kuaförüm Sensin kim birinci oldu? 1 Kasım 2019 Cuma Kuaförüm Sensin kim elendi?

Kuaförüm Sensin 1 Kasım kim elendi? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Show TV'nin eğlenceli yarışmasında bugün kıyasıya bir mücadele sergileniyor. Programda şiirler okunuyor ve yarışmacılar arasında eğlenceli dakikalar yaşanıyor. Yarışın sonunda kazanan takım ve 10 bin TL'nin sahibi belli olacak. Kuaförüm Sensin 1 Kasım kim elendi? diye merak edenler için yanıtı haberimizde sizlerle..

KUAFÖRÜM SENSİN 1 KASIM KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin 1 Kasım eleneni belli oldu. Haftanın en düşük puanını Cemal ve Meltem aldı ve yarışmaya veda etti. Haftanın en yüksek puanını ve para ödülünü Bilal ve Buse aldı.





KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU

28 Ekim’de Kuaförüm Sensin birincisi 21 puan ile Bilal-Buse ikilisi oldu. Koray ve Sevil ikilisi ise 18 puan ile ikinci oldu. Sevcan ve Melek ikilisi 14 puan alırken; Cemal ve Meltem ikilis ise 11 puan aldı.

29 Ekim’de Sevcan - Melek ikilisi 22 puan ile birinci , Bilal - Buse 20 puan ile ikinci,

Koray - Sevil ikilisi 17 puan ile üçüncü , Cemal ve Meltem ikilisi ise 12 puanla günün sonuncusu oldu.

30 Ekim’de Cemal ve Meltem ikilisi bir kez daha sonuncu olurken, Koray ve Sevil ikilisi ise üçüncü oldu.

31 Ekim Bilal ve Buse 23 puan alarak bugünün birincisi oldu. Cemal ve Meltem ise 18 puan ile günün sonuncu oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN BİLAL KİMDİR, NERELİ?

Kuaförüm Sensin Bilal'in tam adı Bilal Ağın'dır.

31 yaşındadır.

19 yıllık kuaför olduğunu açıkladı.

Kuaförüm Sensin Bilal aslen Batmanlı'dır.

İkili yarışmaya da Batman'dan katılıyor.

Bilal, "İstanbul'daki kuaförlere gerçek saçın nasıl yapıldığını göstermeye geldiğini" söyledi.

Bilal Ağın ile Buse Şimşek, iddialı başladıkları gibi haftanın ilk gününde birinci olmayı da başardılar. Şu ana kadar yarışmaya yeni başlayıp da ilk gününde birinci olan pek az yarışmacı vardı.