Kraliçe Sisi'yi Türk kızı Devrim Lingnau oynayacak

65 yıl önce ilk kez filmi çekilen ve ünlü isim Romy Schneider’ın canlandırdığı Sisi’yi bu sefer bir Türk kızı canlandıracak. Almanya doğumlu 22 yaşındaki Devrim Lingnau, yıllar sonra Sisi’yi canlandıracak Türk isim oldu. Lingnau “Bu beni çok heyecanlandırıyor. Aynı zamanda tarihi bir karakter olan Kraliçe Sisi’yi canlandırmaktan onur duyuyorum. Bir çağa damga vuran ve çağının ilerisinde olan bir kadındı” dedi. Netflix’te yayınlanacak ‘The Empress’ adlı dizide Devrim Lingnau’ya Philip Froissant eşlik edecek.