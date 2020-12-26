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26 Aralık 2020 Cumartesi 23:03 | Son Güncelleme:

Kraliçe Sisi'yi Türk kızı Devrim Lingnau oynayacak

Kraliçe Sisi'yi Türk kızı Devrim Lingnau oynayacak

Avusturya- Macaristan'ın efsanevi Kraliçesi Sisi'nin hayatı dizi oluyor.

65 yıl önce ilk kez filmi çekilen ve ünlü isim Romy Schneider’ın canlandırdığı Sisi’yi bu sefer bir Türk kızı canlandıracak. Almanya doğumlu 22 yaşındaki Devrim Lingnau, yıllar sonra Sisi’yi canlandıracak Türk isim oldu. Lingnau “Bu beni çok heyecanlandırıyor. Aynı zamanda tarihi bir karakter olan Kraliçe Sisi’yi canlandırmaktan onur duyuyorum. Bir çağa damga vuran ve çağının ilerisinde olan bir kadındı” dedi. Netflix’te yayınlanacak ‘The Empress’ adlı dizide Devrim Lingnau’ya Philip Froissant eşlik edecek. 

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