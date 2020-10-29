Koruma talebine ret

Kemal Gülman ile Eda Cideli’nin hukuka ve toplumsal ahlak kurallarına aykırı hareket ederek kendisine psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden Feryal Gülman, takip edildiğini öne sürdü. Ancak mahkeme, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve kadına karşı şiddeti içeren bir eylemin de söz konusu olmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.