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29 Ekim 2020 Perşembe 07:00 | Son Güncelleme:

Koruma talebine ret

Koruma talebine ret
- NESLİHAN KESKİN

Feryal Gülman, boşanma aşamasındaki eşi işadamı Kemal Gülman'ın kendisinden 58 yaş küçük avukat sevgilisi Eda Cideli'den korunma talebinde bulundu.

Kemal Gülman ile Eda Cideli’nin hukuka ve toplumsal ahlak kurallarına aykırı hareket ederek kendisine psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden Feryal Gülman, takip edildiğini öne sürdü. Ancak mahkeme, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve kadına karşı şiddeti içeren bir eylemin de söz konusu olmadığı gerekçesiyle talebi reddetti. 

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