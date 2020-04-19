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Koronaya karşı tarihi buluşma

Koronaya karşı tarihi buluşma

Aralarında Rolling Stones ve Jennifer Lopez'in de bulunduğu 100'den fazla şarkıcı, ‘Tek Dünya: Evde Birlikte' adlı 8 saatlik online konser yayını için bir araya geldi.

Koronavirüsle mücadele edenlere destek olmak amacıyla dün akşam 100’ü aşkın dünya starının katıldığı bir online konser etkinliği gerçekleşti. 43 ülkede televizyonlardan ve sosyal medyadan yayınlanan etkinlik Türkiye saati ile 21.00’da başladı ve 8 saat sürdü. The One World: Together At Home (Tek Dünya: Birlikte Evde) adlı etkinliğe Rolling Stones, Celine Dion, Elton John, Jennifer Lopez, Paul McCartney, Stevie Wonder’ın de aralarında bulunduğu isimler evlerinden katıldı ve performanslarını sergiledi. Sivil toplum örgütü Global Citizens, DSÖ ve Lady Gaga işbirliğinde hayata geçirilen konserin geliri virüsle mücadeleye aktarılacak.


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