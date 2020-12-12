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  • Koronavirüsü yenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu soluğu ormanda aldı
12 Aralık 2020 Cumartesi 09:31 | Son Güncelleme:

Koronavirüsü yenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu soluğu ormanda aldı

Koronavirüsü yenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu soluğu ormanda aldı

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile sevgilisi Ezgi Eyüboğlu, geçen haftalarda koronavirüse yakalanmıştı. 14 günlük karantina sürecini tamamlayan çift, ilk kez dışarı adım attı ve Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

Covid-19 testleri pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, gördükleri tedavi sonrası sağlıklarına kavuştu.

14 gün boyunca karantinada kalan iki sevgili önceki gün Belgrad Ormanı’nda görüntülendi. 2 hafta sonra ilk kez dışarı çıktıklarını söyleyen sevgililer, 6 km’lik parkurda yürüyüş yaptı.

"ÇEKİMLERE BAŞLIYORUM"

Oğulcan Engin, sağlık durumları hakkındaki soruya “14 günü tamamladık. Sağlığımıza kavuştuk, dışarı çıktık” yanıtını verdi. Ezgi Eyüboğlu da yeni dizisi “Teşkilat”ın çekimlerine kısa süre önce başlandığını, kendisinin deyakında ekibe dahil olacağını söyledi.

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