Koronavirüsü yenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu soluğu ormanda aldı

Covid-19 testleri pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, gördükleri tedavi sonrası sağlıklarına kavuştu.

14 gün boyunca karantinada kalan iki sevgili önceki gün Belgrad Ormanı’nda görüntülendi. 2 hafta sonra ilk kez dışarı çıktıklarını söyleyen sevgililer, 6 km’lik parkurda yürüyüş yaptı.

"ÇEKİMLERE BAŞLIYORUM"

Oğulcan Engin, sağlık durumları hakkındaki soruya “14 günü tamamladık. Sağlığımıza kavuştuk, dışarı çıktık” yanıtını verdi. Ezgi Eyüboğlu da yeni dizisi “Teşkilat”ın çekimlerine kısa süre önce başlandığını, kendisinin deyakında ekibe dahil olacağını söyledi.