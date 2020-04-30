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  3. Koronavirüse yakalanmıştı... Esra Balamir'den sevindiren haber!

Koronavirüse yakalanmıştı... Esra Balamir'den sevindiren haber!

Koronavirüse yakalanmıştı... Esra Balamir'den sevindiren haber!

Sunucu Esra Balamir geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Balamir'in uzun süredir pozitif çıkan koronavirüs testi sonunda negatife döndü. Sunucu müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sunucu Esra Balamir bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Uzun süredir evinde tedavi altında olan Esra Balamir her hafta test yaptırıyordu. Balamir'in testi negatif çıkınca ünlü sunucu güzel haberi sosyal medyadan duyurdu.

Balamir yaşadığı süreci şöyle anlatmıştı:

"Hastalığa yakalandığımı anladığımda eve geldiler, bana kapıda test yaptılar ve sonrasında pozitif çıktı. Yüksek ateşim vardı. Aslında kendimi daha çok grip zannediyordum ama maalesef değilmiş. Eğer siz de böyle belirtiler hissediyorsanız bir an önce hemen bir destek alın. İnşallah her gün daha da iyi olacağım, bir sonraki testim negatif çıkar umarım. İnşallah en kısa sürede bu virüs denen illetten hepimiz kurtulacağız. Her geçen gün daha iyi hissediyorum."


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