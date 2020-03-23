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  3. Koronavirüse yakalanan oyuncu Olga Kurylenko son durumunu anlattı

Koronavirüse yakalanan oyuncu Olga Kurylenko son durumunu anlattı

Koronavirüse yakalanan oyuncu Olga Kurylenko son durumunu anlattı

James Bond filmindeki karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüsü atlattığını ve tamamen iyileşmeye başladığını duyurdu.

Geçen hafta koronavirüse yakalandığını açıklayan oyuncu Olga Kurylenko, sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. Kurylenko, dört yaşındaki oğlu Alexander Max Horatio ile birlikte evirde şömine başında çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

'TAMAMEN İYİLEŞMEYE BAŞLADIM'

40 yaşındaki oyuncu koronavirüsün neden olduğu Covid 19 hastalığının semptomlarından tamamen kurtulduğunu hayranlarına şöyle müjdeledi:

"Tamamen iyileştim. Bir hafta boyunca kötü hissediyordum, çoğunlukla yataktaydım ve uyudum. Ateşim vardı ve başım çok ağrıyordu. İkinci hafta ateşim düştü fakat hafif bir öksürük başladı, çok yorgun hissettim. İkinci haftanın sonuna kadar kendimi tamamen iyi hissetmeye başladım."


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