Koronavirüse yakalanan Idris Elba o iddialara isyan etti!

Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen ünlü oyuncu Idris Elba, virüse yakalandığını açıklaması için para aldığı şeklinde internette yayılan komplo teorilerine yanıt verdi. Instagram’dan canlı yayın yapan 47 yaşındaki aktör, “Bu virüs zengin ya da fakir olmakla ilgili değil. Kesinlikle herkes test yaptırmalı" dedi.

Elba, “Benim gibi birine koronavirüs olduğumu söylemek için para ödeneceği fikri... Bu kesinlikle saçmalık. Büyük aptallık. İnsanlar bunu habermiş gibi yaymak istiyor. Aptalca. Ne yani burada oturup koronavirüs kapmadığımız halde korona kaptık mı diyeceğiz? Bundaki mantığı anlamıyorum. Bu hikayeleri hokkabaz gibi yoktan var eden çok insan bulunuyor” yorumunda bulundu.

Elba sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir film değil. Ben de şu anda bir aktör değilim. Sadece bir insanım ve toplumun gözü önündeyim. Dolayısıyla insanların bunun gerçek olduğunu anlamasını istiyorum. Test yaptırdığım için ayrıcalıklı olduğumu falan hissetmiyorum."