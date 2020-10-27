  • $8,1478
  • 9,6454
  • 498.481
  • 1156.65
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Koronavirüse yakalanan Eser Yenenler'in sağlık durumu nasıl? İbrahim Büyükak açıkladı
27 Ekim 2020 Salı 14:36 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanan Eser Yenenler'in sağlık durumu nasıl? İbrahim Büyükak açıkladı

Koronavirüse yakalanan Eser Yenenler'in sağlık durumu nasıl" İbrahim Büyükak açıkladı

Oyuncu İbrahim Büyükak, önceki akşam Yeniköy'de görüntülendi. Büyükak, koronavirüse yakalanan yakın arkadaşı Eser Yenenler'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Oyuncu İbrahim Büyükak, önceki akşam Yeniköy'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarıyla bulaşan Büyükak, keyifli geçen gece sonu çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Habertürk'ün haberine göre; Yakın arkadaşı Eser Yenenler'in koronavirüs testinin pozitif çıkması hakkında konuşan oyuncu, "Eser evde karantinada. Durumu çok iyi, her gün konuşuyoruz" dedi.

<p>Azerbaycan’ı cephede yenemeyen Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altınd

İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan PKK yanlılarıyla omuz omuza

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ankara'da yakalanan DEAŞ şüphelilerinden biri ''infazcı'' çıktı

Hayalleri gerçekleştirme zamanı! 27 Ekim günlük burç yorumları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.