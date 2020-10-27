27 Ekim 2020 Salı 14:36 | Son Güncelleme:
Koronavirüse yakalanan Eser Yenenler'in sağlık durumu nasıl? İbrahim Büyükak açıkladı
Oyuncu İbrahim Büyükak, önceki akşam Yeniköy'de görüntülendi. Büyükak, koronavirüse yakalanan yakın arkadaşı Eser Yenenler'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Oyuncu İbrahim Büyükak, önceki akşam Yeniköy'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarıyla bulaşan Büyükak, keyifli geçen gece sonu çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Habertürk'ün haberine göre; Yakın arkadaşı Eser Yenenler'in koronavirüs testinin pozitif çıkması hakkında konuşan oyuncu, "Eser evde karantinada. Durumu çok iyi, her gün konuşuyoruz" dedi.