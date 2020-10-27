Koronavirüse yakalanan Eser Yenenler'in sağlık durumu nasıl? İbrahim Büyükak açıkladı

Oyuncu İbrahim Büyükak, önceki akşam Yeniköy'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarıyla bulaşan Büyükak, keyifli geçen gece sonu çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Habertürk'ün haberine göre; Yakın arkadaşı Eser Yenenler'in koronavirüs testinin pozitif çıkması hakkında konuşan oyuncu, "Eser evde karantinada. Durumu çok iyi, her gün konuşuyoruz" dedi.