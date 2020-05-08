Koronavirüse yakalanan Dilan Çıtak Tatlıses sitem etti: Maske takmayanlar yüzünden hasta olduk!

Corona virüse yakalanan Dilan Çıtak Tatlıses ile sevgilisi Levent Dörter, sıkıntılı bir ay geçirdikten sonra taburcu olmuştu. Çift, şimdilerde gündelik hayatlarına geri döndü.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; ikili, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kırtasiyeden çıkarken görüntülendi. Evlerindeki eksikleri tamamladıklarını söyleyen Tatlıses, geçirdiği zor günleri şöyle anlattı:

'TEDAVİ SÜRECİNDE KALBİM SIKIŞIYORDU'

"Sıkıcı ve kötü bir süreç geçiyor. İhtiyaçlar için çıkmak zorunda kalıyoruz ama çok korkuyoruz. Aşırı bir stres oluyor. Tedavi sürecinde kalbim sıkışıyordu. Levent'in ateşi çıktıkça ben 'Adamı kaybediyoruz herhalde' demeye başladım. Alkol ve sigara kullanmadığımız için kolay atlattık."

Sıkıntılı günlerin ardından üretim yapmaya karar verdiklerini söyleyen Levent Dörter ise, "YouTube'a ağırlık vermeye başladık. Sürekli bir araya gelip, şarkı kaydı yapıyoruz. Evi stüdyoya çevirdik. Çok güzel bir şarkı çıkıyor. Psikolojimiz adına bu dönem şarkı çıkartmak mantıklı geldi."

"Hem artık 'Milyarlar harcayalım da klip çekelim, milyarlar harcayıp en iyi ses sisteminde kaydedelim' düşüncesi yok. Evde klip çekeceğiz. Kendimizi güncellemek durumundayız. Müzik nankör bir sektör. Hemen unutuluruz üretemezsek." dedi.

'MASKESİZ GEZENLER YÜZÜNDEN HASTA OLDUK'

Yaşadıklarını anlatırken gözü karşı kaldırımda kahve içen bir hanımefendiye takılan Dilan Çıtak Tatlıses, "Şu an şu arkadaş mesela maskesiz gezip, kahve içiyor. Onu öldüresim geliyor " diyerek tepki gösterdi.

Tepki gösterdiği kadın konuşmasını duyup, "Bana mı diyorsunuz? Bir şey mi var?" diyerek sesini yükseltince Tatlıses, tartışmaya girmemek için, "Yok, hayır. Size demedik" diyerek kadını sakinleştirdi.

Muhabirlerle konuşmaya devam eden şarkıcı, "Cahillik böyle bir şey işte. 'Bana mı diyorsun?' diye soruyor. Sana diyorum! Sen hasta olacaksın, belki öleceksin bilmiyorsun. Maskesiz geziyorsun ama taşıyıcı olup, olmadığını bilmiyorsun. Biz zaten 'Bana mı diyorsun?' diyen bu tipler yüzünden hasta olduk. O kadar korunaklı marketlere gidip, gelirken bu şekilde maske takmadan, önlem almadan çıkanlar yüzünden biz hasta olduk."

"Çalışmak zorunda olan binlerce insanlar var, sağlıkçılar var. Kendini düşünmüyorsan, onları düşünmek zorundasın. Eline kahveyi alıp geziyor, sonra 'Bana mı diyorsun?' diye kafa tutuyor. Bu konuda çok doluyum çünkü insanlar bunu önemsemiyor ama başına gelince anlıyorsun. Biz de ilk başlarda maskesiz gezmiştik. "Ne olur tedbirli olun. Onu yaşamanın korkusu bile yeter. Biz yaşayan iki kişi olarak söylüyoruz" dedi.