Koronavirüse karşı online defile!

Harper’s Bazaar global moda direktörü Carine Roitfeld, koronavirüse karşı mücadeleye para toplamak için dünyanın ilk online podyum gösterisini başlatıyor. Modeller, Roitfeld ve ekibi tarafından uzaktan tasarlanan kişisel dolaplarından kreasyonlar giyecek. Organizasyon Irina Shayk, Ashley Graham, Karlie Kloss, Hailey Bieber, Joan Smalls ve Adriana Lima gibi işin en büyük isimlerinden bazılarının yer aldığı yüksek profilli bir model serisine sahip olacak.