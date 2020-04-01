Koronavirüs Sıla'nın şef eşi Hazer Amani'yi de vurdu! Kepenk indirdi
13 Ocak'ta nikah masasına oturan şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani çiftini karantina vurdu. Amani'nin sahibi olduğu dükkanını kapatmak zorunda kaldığı öğrenildi.
MasterChef programıyla adını duyuran şef Hazer Amani, şarkıcı Sıla ile Ocak 2020’de nikah masasına oturmuştu. İstanbul’da sokak lezzetlerinin yer aldığı restoranları bulunan ünlü şef geçtiğimiz aylarda Bebek’te 1 milyon TL yatırım yapıp lüks bir mekan açmıştı.
KEPENK İNDİRDİ
2. Sayfa'nın haberine göre; Aylık 45 bin TL kira ödeyen Amani, salgın sonrası mekanını kapatma kararı aldı. Bugün kepenkleri indiren ünlü şefin moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.