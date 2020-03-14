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  3. Koronavirüs salgını Songül Öden'i de etkiledi: Hüngür Hüngür ağlıyorum!

Koronavirüs salgını Songül Öden'i de etkiledi: Hüngür Hüngür ağlıyorum!

Koronavirüs salgını Songül Öden'i de etkiledi: Hüngür Hüngür ağlıyorum!

Ünlü oyuncu Songül Öden, ‘Lal' adlı oyunu korona virüsü nedeniyle ertelenince gözyaşlarına hakim olamadı.

Devlet yetkililerinin son günlerdeki korona virüs önlemleriyle ilgili alınan kararları sonrasında toplu etkinlikler de bir bir iptal ediliyor. Bu organizasyonlardan birisi de Songül Öden’in dün tüm geliri ‘Kırmızı Çocuklar Derneği’ne bağışlanacak olan ‘Lal Hayal’ isimli tiyatro oyunu oldu. 

İptal olmaması için son ana kadar direndiklerini anlatan Öden, “Tüm dünyanın gündemine oturan bu salgının en kısa zamanda dünyada ve ülkemizde toplumsal şifaya dönmesini dilerim. İlk defa bir oyun iptalinde hüngür hüngür ağlıyorum. Umarım doğduklarında karşılaştıkları engellere bir başkası eklenmez ve bu olay çocuklarımızın yaşadığı son engel olur” ifadelerini kullandı. Öden ve ekibi, oyunu ileri bir tarihe aldılar. 


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