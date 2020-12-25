Koronavirüs olan Oğuzhan Koç günler sonra ilk kez görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan Oğuzhan Koç hastalığı atlatmasının ardından ilk kez görüntülendi. Arkadaşları ile Bebek sahilinde yürüyüşe çıkan Oğuzhan Koç, 'Aylar sonra arkadaşlarımın sayesinde yürüyüşe çıktım' dedi.



Koronavirüs testinin pozitif çıktığı günden beri evde olduğunu ve dinlendiğini ifade eden Koç, arkadaşları ile sık sık görüntülü konuştuğunu söyledi. Açıklamalarında devam eden Oğuzhan Koç, 'Aslında atlatan herkes gibi 13-14 gün tekrar test olup negatif olduğumu anlayana kadar evde oturdum ve dinlendim. Arkadaşlarımla görüntülü olarak konuştum' dedi.

'2020'DE HEP ÜRETTİM'

2020 yılının yaptığı şarkılar anlamında iyi geçtiğini söyleyen Oğuzhan Koç, '2020 çok zor gibi gözükse de şarkılar anlamında benim için çok iyi geçti. Güzel sürprizlerimiz olacak' dedi.