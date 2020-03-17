Koronavirüs Chloe Loughnan'ı tatilde yakaladı! İtalya'da mahsur kaldı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski karısı Chloe Loughnan, koronavirüsün etkisini gösterdiği İtalya'da mahsur kaldı. Loughnan, Türkiye'ye dönmek için karantinanın bitmesini bekliyor.

MAHSUR KALDI

Takvim'de yer alan habere göre: 28 yaşındaki İrlandalı model de tüm dünya ile bağlarını koparan İtalya'da mahsur kaldı. Şu sıralar lüks bir otelde kaldığı konuşulan ünlü manken, Türkiye'ye dönmek için karantinanın son bulmasını bekliyor. Model dün yaptığı paylaşımda virüs nedeniyle reyonlarda ürünlerin bittiğini gösteren bir market fotoğrafı paylaştı. Bunun yanı sıra yeni bir paylaşım daha yapan Chloe, evden dışarı çıkmadığını ve Netflix üzerinden dizi-film izlediğini gösterdi.

5 YILLIK EVLİLİKLERİ BİTTİ

İrlandali model Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç, geçtiğimiz yılın ortalarında 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Sık sık işlerinden dolayı Türkiye'ye gelen Loughnan, ünlü iş adamı Kaan Kalyon ile yakınlaştı. Hatta ikili Emirgan'daki bir mekanda eğlenirken görüntülendi.