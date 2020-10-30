Koronavirüs Can Yaman'ı durduramadı! Sabaha kadar partiledi

Halloween (Cadılar Bayramı) partisine katılan ünlü oyuncu Can Yaman, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

POLİS EKİPLERİ BASTI!

Uçankuş'un haberine göre; gece yarısını geçmesine rağmen müziğin devam ettiği partiyi gece yarısı 3 civarı polis ekipleri bastı. Can Yaman mekandan tekne ile ayrıldı ve gece 4.50’da Bebek’te evine girerken görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Can Yaman’ın gergin olması dikkatlerden kaçmadı.