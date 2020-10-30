30 Ekim 2020 Cuma 11:16 | Son Güncelleme:
Koronavirüs Can Yaman'ı durduramadı! Sabaha kadar partiledi
Bay Yanlış dizisi reyting kurbanı olan Can Yaman, dün akşam Ortaköy'de bir mekanda eğlendi. Oyuncu, 12'den sonra mekanın kapanmasıyla birlikte soluğu başka bir yerde aldı.
Halloween (Cadılar Bayramı) partisine katılan ünlü oyuncu Can Yaman, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.
POLİS EKİPLERİ BASTI!
Uçankuş'un haberine göre; gece yarısını geçmesine rağmen müziğin devam ettiği partiyi gece yarısı 3 civarı polis ekipleri bastı. Can Yaman mekandan tekne ile ayrıldı ve gece 4.50’da Bebek’te evine girerken görüntülendi.
Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Can Yaman’ın gergin olması dikkatlerden kaçmadı.