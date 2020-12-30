Koronavirüs aşısı olmuştu... Çağla Şıkel tepki verenlere ateş püskürdü

41 yaşındaki ünlü model Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün koronavirüs aşısı olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şıkel, paylaşımına '3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil' notunu ekledi.



Şıkel, paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşerken sosyal medya kullanıcıları 'nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı?' gibi yorumlar yapıldı. Çağla Şıkel, gelen yorumlar üzerine Instagram'da bir paylaşımda bulunarak açıklama yaptı.

Şıkel şu ifadeleri kullandı: 'Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm... Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3 çalışmalarına Sağlık Bakanlığımıza başvurarak gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim.

Bana yapılan aşı da olabilir plasebo (gerçek olmayan) da olabilir. Şu an bunu doktorlarımız dahil kimse bilmiyor. Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor. Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi bende öğrenmiş olacağım. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir. Aslında bence siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız. Saygılar'