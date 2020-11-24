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24 Kasım 2020 Salı 07:00 | Son Güncelleme:

Korona partileri villalara taşındı

Korona partileri villalara taşındı
- RECEP ASLAN

Ev partileri Yeniköy'den Zekeriyaköy'e taşındı. Sosyetik isimlerin günlüğü 15 bin olan villaları kiralayıp burada eğlence düzenledikleri iddia edildi.

Parti tutkunları adres değiştirdi. Koronavirüs salgınına rağmen maske ve mesafe kurallarını hiçe sayarak parti düzenleyen sosyetik isimler, villalarına düzenlenen polis baskınları nedeniyle yeni bir çözüm arayışına girdi. Arnavutköy, Bebek, Rumelihisarı ve Yeniköy gibi sahil şeridindeki eğlence, gözlerden uzak Kemerburgaz, Göktürk ve Zekeriyaköy’e taşındı. Parti severlerin burada günlüğü 10 bin ila 15 bin arasında değişen fiyatlarla villa kiraladıkları öğrenildi. Özellikle etrafı duvarlarla örülü, dışarıdan kimsenin görünmediği villaları tercih ettikleri bildirildi. 50 kişilik tertiplenen partilerde sosyetiklerin, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendikleri ifade edildi. 

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