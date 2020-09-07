Korona ‘Aşk 102'de sektör karantinada

‘Aşk 102’ dizisinin oyuncuları Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı’nın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Dizinin seti durdurulurken oyuncular da evlerinde 14 günlük karantinaya girdi.



Dizinin diğer oyuncuları Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Kaan Urgancıoğlu ve ekip, yaptırdıkları test sonuçlarını beklerken sektörde panik havası yaşandı. Çünkü, Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı, yeni dizileri için sete çıkmışlardı. Bu gelişmeler üzerine Yazıcı’nın rol aldığı ‘Yeni Hayat’ın çekimleri durdurulurken Kubilay Aka (Çukur) ile Alina Boz’un (Maraşlı) oynadığı dizilerin de test sonuçlarına kadar seti iptal ettiği iddia edildi.

Alina Boz, Burak Deniz ile rol aldığı ‘Maraşlı’ dizisinin çekimlerinde bir araya gelmişti.

ALİNA BOZ

Alina Boz,’a Kovid-19 teşhisi konmasının ardından Burak Deniz ile rol aldığı ‘Maraşlı’da da panik havası yarattı. Ekip, test yaptırdı. Ayrıca Sezen Aksu’nun oğlu Mithatcan Özer ile birlikte olan Boz’un market alışverişini erkek arkadaşı kapısının önüne koyuyor. Oyuncu herhangi bir belirtisi olmadığını söyledi.

İPEK FİLİZ YAZICI

İpek Filiz Yazıcı, ‘Yeni Hayat’ adlı dizisi için sete çıktı. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Melisa Aslı Pamuk gibi isimlerin rol aldığı dizi setinde bir süreliğine durdurma kararı alındı.

KUBİLAY AKA

‘Çukur’ dizisinde rol alan Kubilay Aka’nın pozitif çıkması, dizideki Aras Bulut İynemli gibi oyuncuları da tedirgin etti.

Kubilay Aka’nın “Sıkıntı yok bu Kovid kime bulaştığını bilmiyor” sözleri de Twitter’dan tepki çekti.

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BU EĞLENCELER KABUS!



Renkli dünyalara bir koronavirüs kabusu da Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın doğum günü için düzenlediği partide ortaya çıktı. Aral’ın testi pozitif çıkarken Şeyma Subaşı, Buse İskenderoğlu gibi isimlerin olduğu davetliler de virüs paniği yaşandı. Şahin, testinin negatif çıktığını söyledi.