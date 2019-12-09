Korel ailesinde sular durulmuyor! Anne Darcan ifade verecek

Magazin Noteri programında verilen bilgiye göre; Zeynep Korel'in avukatı Esennur Ezgi; hem kendisi ve hem de müvekkili Zeynep Korel'e yönelik tehdit ettiği iddiasıyla Hülya Darcan'dan şikayetçi olup korunma talep etmişti.

Zeynep Korel’in avukatı Esennur Ezgi’nin 'Magazin Noteri'nde daha önce aktardıklarına göre; Hülya Darcan ile arasında geçen telefon konuşmasında Darcan, kızı “Zeynep Korel ve 18 yaşındaki torununun başına kötü şeyler geleceğini” söylemiş, avukat Esennur Ezgi’yi ise “bu dava ile çakılmak” ile tehdit etmişti.

Tüm bu yaşananların ardından Hülya Darcan savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Usta oyuncu, şüpheli sıfatı ile Asayiş Büro Amirliği'ne belirlenen süre içerisinde gidip ifade verecek.