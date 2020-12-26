Koray Avcı'dan yıllar sonra gelen itiraf! 'Dilenci' demişti konserimde beni korudu'

Birçok başarılı şarkının altına imzasını atan, büyük bir hayran kitlesi olan Koray Avcı, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Koray Avcı, sokak müzisyenliği yaparken yaşadığı ilginç anıyı paylaştı.



'DİLENCİSİN, ŞARKI SÖYLEMEYECEKSİN'

Bir zabıta müdürüyle yaşadıklarını anlatan Koray Avcı, 'Ankara’da çalıyoruz. Bir zabıta müdürü geldi, ‘Sen dilencisin. Bir daha şarkı söylemeyeceksin’ dedi. ‘Gün gelir devran döner, sen beni bu sokakta korumak zorunda kalırsın’ dedim. Kaldı da. O belediyede konser verdim, zabıta müdürü de en önde beni korudu.' dedi.

'REKABET EDECEĞİM KİMSE YOK'

Müzik sektöründe yaşanan rekabetle ilgili sorulan soruya oldukça çarpıcı bir yanıt veren Koray Avcı, 'Kimseyle rekabetim yok. Çünkü benim kulvarımda rekabet edeceğim kimse yok.' ifadelerini kullandı.