Koray Avcı'dan 'evde kal' çağrısına destek: 12 yıl sonra sakallarını kesti!

Sokaklarda şarkılar söyleyerek, bu söylediği şarkıları çektiği videolarla sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak kısa bir süre içerisinde müzik piyasasında kendisine yer bulabilen şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra radikal bir karar alarak sakaklarını kesti.

“KIRMIZI ÇİZGİLERİMİ DARMADUMAN EDİYORUM”

Evde kal’ çağrısına dikkat çekmek için sakallarını kestiğini dile getiren Avcı, “Kırmızı çizgilerimi sizler için darmaduman ediyorum. Beni sakallı görmek isteyenler, bir hafta sabretmeli. Merak etmeyin, kısa sürede eski halini alır” dedi.