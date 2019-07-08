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  3. Köpek Balığı Saldırısı filminin konusu ne ? Köpek Balığı Saldırısı oyuncuları kimler?

Köpek Balığı Saldırısı filminin konusu ne ? Köpek Balığı Saldırısı oyuncuları kimler?

Köpek Balığı Saldırısı filminin konusu ne " Köpek Balığı Saldırısı oyuncuları kimler"

Bilim kurgu, aksiyon ve korku türünde verilen en başarılı filmlerden biri olan Köpek Balığı Saldırısı filmi 2015 yapımı bir film. Bu akşam 23.15'te Kanal D' de yayınlanacak.Yönetmen koltuğunda Jim Wynorski'nin oturduğu Köpek Balığı Saldırısı filminin konusu ve oyuncuları şimdiden merak edilmeye başladı.

Köpek Balığı Saldırısı filmini heyecanla bekleyenler arama motoruna "Köpek Balığı Saldırısı filminin konusu ne?", "Köpek Balığı Saldırısı filminin oyuncuları kimler?"
sorularını yazmaya başladılar. İzleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatan filmle ilgili merak edilen her şey haberimizn detaylarında yer alıyor.

KÖPEK BALIĞI SALDIRISI FİLMİNİN KONUSU NE?
Orjinal adı Sharkansas: women's prison massacre olan film büyük bir depremin yeryüzünün kabuğunu parçalayıp, bir delik oluşturmasıyla başlar. Oluşan bu büyük delik, tarih öncesinin köpek balıklarının yer altından çıkmasına sebep olur. Bir grup mahkum kadın, bir sebepten dolayı o bölgeye gider ve mahsur kalırlar. Köpek balıkları ise, toprağın altında da ilerleyebilmektedir. Mahkumlar ve bölge insanı için dehşet verici anlar başlar...

 


KÖPEK BALIĞI SALDIRISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Dominique Swain
Traci Lords
Christine Nguyen
Cindy Lucas
Amy Holt  
John Callahan 
Corey Landis 
Chris De Christopher 
Tabitha Marie ve Serafin Falcon

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