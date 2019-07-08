Köpek Balığı Saldırısı filminin konusu ne ? Köpek Balığı Saldırısı oyuncuları kimler?

Köpek Balığı Saldırısı filmini heyecanla bekleyenler arama motoruna "Köpek Balığı Saldırısı filminin konusu ne?", "Köpek Balığı Saldırısı filminin oyuncuları kimler?"

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KÖPEK BALIĞI SALDIRISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Orjinal adı Sharkansas: women's prison massacre olan film büyük bir depremin yeryüzünün kabuğunu parçalayıp, bir delik oluşturmasıyla başlar. Oluşan bu büyük delik, tarih öncesinin köpek balıklarının yer altından çıkmasına sebep olur. Bir grup mahkum kadın, bir sebepten dolayı o bölgeye gider ve mahsur kalırlar. Köpek balıkları ise, toprağın altında da ilerleyebilmektedir. Mahkumlar ve bölge insanı için dehşet verici anlar başlar...



KÖPEK BALIĞI SALDIRISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Dominique Swain

Traci Lords

Christine Nguyen

Cindy Lucas

Amy Holt

John Callahan

Corey Landis

Chris De Christopher

Tabitha Marie ve Serafin Falcon