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  3. Konuşmama kararı aldırmıştı! Seren Serengil'e İrem Derici sorulunca...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:42 | Son Güncelleme:

Konuşmama kararı aldırmıştı! Seren Serengil'e İrem Derici sorulunca...

Konuşmama kararı aldırmıştı! Seren Serengil'e İrem Derici sorulunca...

Söylemezsem Olmaz'ın sunucularından Seren Serengil, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Annesi Nevin Teoman’ı bir kliniğine götüren Seren Serengil, hastalık sebebini açıklamazken, son günlerde bir iyi, bir kötü hava nedeniyle sıkı önlem almıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde popçu İrem Derici’nin, Seren Serengil ve Bircan Bali’nin kendisi hakkında konuşmama kararı aldırması da ünlü isme hatırlatıldı. Serengil, “Masa dışında magazin konuşmuyorum” diyerek soruyu yanıtlamadı.


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