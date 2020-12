Konuşanlar hayranlarını üzen haber! Hasa Can Kaya hepsini sildi

Acun Ilıcalı, Exxen'e ünlü ve başarılı isimleri dahil etmeye devam ediyor. Konuşanlar progamı ile YouTube'da izlenme rekorları kıran Hasan Can Kaya da Exxen'e transfer olan isimler arasına adını yazdırdı.

Hasan Can Kaya bir süre önce Acun Ilıcalı ile anlaştığını ve Konuşanlar'ın yeni bölümlerinin Exxen’de yayınlanacağını duyurmuştu. Kaya’nın takipçileri, videoların kaldırılması üzerine sosyal medyadan tepki gösterdi.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul Güngören'de dünyaya geldi, ancak aslen Malatyalı'dır. Konuşanlar olarak bilinen ve Youtube üzerinden yayımlanan stand up programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya, 1 Kadın 1 Erkek dizisinin de senaristleri arasında yer aldı. Sayısız senaryo kaleme alan Kaya, uzun süre önce belirlediği Konuşanlar konseptini hayata geçirdi ve büyük beğeni topladı.

İlkokul yıllarından itibaren espritüel yapısı ile dikkat çeken Hasan Can Kaya, bu nedenle kariyerine tiyatro alanında devam etmek istedi. Kendine ait hikayeleri, senaryoları olan isim, sektördeki olumsuz koşullar nedeniyle senaristliğe bir süre ara verdi.

Ardından 1 Kadın 1 Erkek dizisinin senaryo ekibinde bulundu. Buradaki arkadaşlarının da desteği ile stand up dünyasında adım attı. İlk olarak Beşiktaş'ta sahne alan Kaya, zaman ilerledikçe olumlu geri dönüşler neticesinde 'Konuşanlar' stand up konsteptini uyguladı. Youtube'da yayımladığı Konuşanlar programı kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.