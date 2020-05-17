Konser öncesi korona önlemi

Bilgen BÜLBÜL



MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson ve eşi Biricik Suden koronavirüs tedbirini elden bırakmıyor. İkili, önceki gün bahçelerinde önlem amaçlı Kovid-19 testi yaptırdı. Alanson’un 26 Mayıs akşamı İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde vereceği ‘7 Tepeden 7 Kıtaya’ konseri öncesi ekibi ve evde çalışan personelleri de bu çalışmaya dahil oldu. Suden koronavirüs testi için sağlık görevlilerin evinde olduğu anları Instagram hesabından paylaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

57 yaşındaki Suden paylaşımında, “Sporu, önlemi, kontrolü bırakmamak lazım” notunu düştü. Tedbir amaçlı kontrol yaptıklarını söyleyen Suden, “Arkeoloji müzesinde kocamın vereceği konser öncesinde tüm orkestra, sahne çalışanları ve personelimize test yapıldı. Sonuç negatif çıktı” ifadelerini kullandı.