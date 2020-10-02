02 Ekim 2020 Cuma 18:02 | Son Güncelleme:
Komşusunu darbettiği için tutulanmıştı... Halil Sezai ameliyat oldu!
DHA
Komşusunu darbettiği için iki haftadır tutuklu olan şarkıcı Halil Sezai elinden ameliyat oldu. Sezai, bir gün hastanede yattıktan sonra tekrar cezaevine götürüldü.
Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai, iki hafta önce tutuklandı. Halil Sezai'nin iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne getirilerek ameliyat edildiği öğrenildi. Hastanede 1 gün kalan Sezai, tekrar Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Sezai'nin durumunun iyi olduğu belirtildi
Kavga sırasında yaralandığı belirtilen Halil Sezai'nin adliye getirilirken de sağ elinin sargılı olduğu görülmüştü.