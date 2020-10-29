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  • Komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai hakkında yeni gelişme
29 Ekim 2020 Perşembe 12:46 | Son Güncelleme:

Komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai hakkında yeni gelişme

Komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai hakkında yeni gelişme
AA

Ünlü şarkıcı Halil Sezai, Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Hakkında 3 yıl 7 aydan, 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen Sezai'nin yargılanmasına yarın başlanacak.

Sanık Paracıkoğlu, 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesin'de hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Paracıkoğlu ile 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç arasında olay günü gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı belirtiliyor.

İddianamede, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "alenen hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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