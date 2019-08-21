Komşuları şikayet etmişti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı hakkında karar verildi

Bir dönem evliliklerinde kara bulutlar dolaşan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın bir komşusu, çiftin sıkıntılı günler geçirdiği dönemde Beşiktaş Akatlar'daki evlerinde gürültü yaptıkları gerekçesiyle şikayetçi olmuş, "Sabah 05.00'e kadar yüksek sesle müzik dinliyorlar, rahatsız oluyorum" demişti. Akçıl ise komşusunun psikolojik sorunları olduğunu ve asılsız ihbarlarda bulunarak ailesini rahatsız ettiğini beyan etti.

SAVCILIK DOSYAYI KAPATTI

Sabah'ın haberine göre; Savcılık, Akçıl çiftinin komşularının iddia ettiği gibi huzur ve sükun bozma kastıyla hareket etmediğine karar verdi ve dosyayı kapattı.