Kolpaçino filminin konusu ne? Kolpaçino oyuncuları kimler?

2009 yapımı komedi filmi ilk defa izleyecek olanlar ve tekrar izlemek isteyenler için bu akşam Show Tv’de yayınlanacak.” Kolpaçino filminin konusu ne?” “Oyuncuları kimler?” soruları film severler tarafından araştırılmaya başladı. İşte merak edilen sorular ve cevapları.

KOLPAÇİNO FİLMİNİN KONUSU NE?

Aksiyon ve komedi filmi olan Kolpaçino’da her şey Tayfun’un sosyeteye özenip mafya babası olan Ateş Bey’in paralarını araklamasıyla başlar. Fakat kısa zamanda yakalanan Tayfun büyük bir tehdit altına girmiştir. Bir hafta içinde 50 bin dolar getirmesi söylenmiştir. Tayfun’un bu kadar büyük bir meblayı nasıl getireceği konusunda hiçbir fikri yoktur. Aklına mahallenin abisi Sabri Abi (Aydemir Akbaş) gelir ve hemen yanına koşar. Sabri; alemin duayenlerinden sayılan, her şeyi görmüş yaşamış birisidir. Parayı illegal bir kumarhane açarak toparlama fikrini vermiştir fakat Sabri’nin gidebileceği tüm mekanlar polis tarafından bilindiği için kendisi mekan konusunda yardımcı olamayacaktır. Tayfun’un yeni ve temiz bir mekan bulmasını ister. Tayfun, önceden mal sattığı ve aynı zamanda sosyetenin sonradan görme zengin aile çocuğu olan arkadaşı Özgür’ün (Şafak Sezer) yardım edebileceğini düşünür. Ve işler tam o andan sonra sarpa sarar…

KOLPAÇİNO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şafak Sezer / Özgür

Aydemir Akbaş / Dolapdereli Sabri

Ali Sürmeli / Ateş

Ali Çatalbaş / Tayfun

Ebubekir Öztürk / Arif (Ganyotçu)

Serkan Şengül / Şahin

Hakan Ural / Sırrı

Kemal İnci / Kudret

Eriş Akman / Emrullah

Gizem Denizci / Burcu