Kolpaçino Bomba oyuncuları kimlerdir? Kolpaçino Bomba konusu ne?

Star Tv yayın akışını bakanlar, Kolpaçino Bomba konusu ve oyuncularını öğrenmek istiyor. 2011 yılında gösterime giren film Kolpaçino Bomba, komedi türünde izleyiciye sunulmuştur. Kolpaçino Bomba filminin senaryosu ve yönetmenliğini Şafak Sezer yapmıştır.

KOLPAÇİNO: BOMBA KONUSU NEDİR?

Emlakçılığa başlayan Özgür, zengin bir ailenin damadı olmuştur. Eşini şarkıcı Şale ile aldatan Özgür'ün kaçamak macerası, Şale'nin kendisinden şantaj yoluyla para istemesiyle başlar.

İlk filmden tanıdığımız Sabri ve Tayfun'u kendisine yardım etmeleri için tutan Özgür bu durumdan paçasını kolay kurtaracağını sansa da, işler hiç de umduğu gibi gitmez. Hatta sadece kendisini değil, kendisini koruması için tuttuğu ekibin de hayatını tehlikeye atar. Sonunda işler öyle bir boyuta varır ki, Özgür kendisini İstanbul sokaklarında komik bir ölüm kalım savaşı içinde bulur…

KOLPAÇİNO: BOMBA FİLMİ OYUNCULARI

İlk filmin ardından devam filmiyle karşımıza çıkan Kolpaçino: Bomba, ana kadrosunu neredeyse koruyor. Kolpaçino: Bomba filminin başrollerinde Şafak Sezer, Arzu Yanardağ, Aydemir Akbaş, Ebubekir Öztürk, Ali Çatalbaş, Orhan Aydın, Volkan Başaran gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.