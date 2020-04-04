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  3. Köln'de karantinada olan Tarkan takipçilerine seslendi!

Köln'de karantinada olan Tarkan takipçilerine seslendi!

Köln'de karantinada olan Tarkan takipçilerine seslendi!

Şimdilerde Köln'de ailesiyle birlikte karantinada olan Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından “Evde kal” mesajı paylaştı.

Instagram hesabından takipçilerine seslenen Tarkan, şu satırları paylaştı:

“Zor zamanlar. Bu Coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek. Ufuktan yine umutlar göz kırpacak. Baharlar, yazlar gelecek... Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim: Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım. Herkese sabır diliyorum.”


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