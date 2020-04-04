Köln'de karantinada olan Tarkan takipçilerine seslendi!

Instagram hesabından takipçilerine seslenen Tarkan, şu satırları paylaştı:

“Zor zamanlar. Bu Coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek. Ufuktan yine umutlar göz kırpacak. Baharlar, yazlar gelecek... Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim: Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım. Herkese sabır diliyorum.”