Kod Adı: Angel filminin konusu nedir? Kod Adı: Angel oyuncuları kimlerdir?

Kod Adı: Angel bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşacak. Filmin yönetöen koltuğunda Ric Roman Waugh oturuyor. İlk kez 2019 yılında vizyona giren Kod Adı: Angel filminin yapımcı kadrosu oldukça kalabalık; Gerard Butler, John Thompson, Alan Siegel, Matthew O'Toole ve Les Weldon filmin yapımcılığını üstlenmişlerdir. Kod Adı: Angel oyuncuları arasında Gerard Butler, Morgan Freeman ve Piper Perabo yer alıyor.

KOD ADI: ANGEL KONUSU NEDİR?

Başkanın koruması ve aynı zamanda bir gizli servis çalışanı olan Mike Banning, Başkan Allan Trumball’a düzenlenen bir hava saldırısı sonucu hayatını ve yaptığı işi sorgulamaya başlar. Karalama kampanyasının hedef göstermesi üzerine, başkana suikast düzenlemekle dahi suçlanan Mike; hem kendi servisinden hem de FBI'dan kaçarken bir yandan da gerçek suçluyu arayacaktır.

KOD ADI: ANGEL OYUNCULARI KİMLERDİR?