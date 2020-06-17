Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir, nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler?

Kocan Kadar Konuş filmi bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Ezgi Mola’nın Efsun karakterine, Murat Yıldırım’ın Sinan karakterine hayat verdiği film bu akşam yeniden izleyicisi ile buluşacak. Filmde başrolde yer alan Efsun'un yıllardır görüşmediği lise aşkı Sinan’la yaşadıkları konu ediniliyor. İşte tüm detaylar..

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?



Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir. Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar! Çevresindeki her kadın hızla evlilik hazırlığına girişip gelinlik giyme hayalleri kurarken; hayatına girmesini istediği doğru adamı bir türlü bulamayan bir kadının, Efsun'un hikayesini anlatıyor!

KOCAN KADAR KONUŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Filmi Bolu'nun Göynük ilçesinde çekildi.

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI KİMLER?



Ezgi Mola (Efsun)

Murat Yıldırım (Sinan)

Nevra Serezli (Peyker)

Gülenay Kalkan (Gönül),

Ebru Cündübeyoğlu (Nur)

Eda Ece (Ceren)

Muhammet Uzuner (Yazar)

Begüm Öner (Merve)