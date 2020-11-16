Kızını kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu değişen hayatını ilk kez anlattı: Babalık hissedilmez, yaşanır!

Geçen ay kızı Lalin'i kucağına alan 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Günaydın'a samimi açıklamalarda bulundu. İmirzalıoğlu "Benim için yeni bir hayat başladı" dedi ve ekledi: "Hissedilmez, yaşanır' cümlesinin tam karşılık bulduğu yerdeyim... Babalığı şu ana kadar bildiğim cümlelerle anlatabilmem zor. Kendimi hem yenilenmiş, hem tamamlanmış, hem biraz daha saflaşmış, biraz daha bütün insan evlatlarına yakınlaşmış gibi hissediyorum."

"SAMİMİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Oyuncu, "Dizilere ara vermenizin nedeni sürelerinin çok uzun olması mı?" sorusuna, "Bir sorumluluk aldığımda üzerime düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Dizi sürelerinin uzaması sebebiyle, seyircinin beklentisini karşılayacak kaliteli işler yapma konusunda endişeliyim. O nedenle seçiciyim. Bunun üstesinden geleceğimize inandığım bir proje olursa kabul ederim." dedi.

İmirzalıoğlu, "Geçtiğimiz günlerde baba oldunuz... Neler hissediyorsunuz?" sorusuna ise, "Sanırım 'Hissedilmez, yaşanır' cümlesinin tam anlam bulduğu yerdeyim... Şu ana kadar bildiğim cümlelerle bunu anlatabilmem kolay değil, tamamen yeni bir hayat başladı. Tecrübeli babalar bunun başlangıç olduğunu, ileride dozajının daha artacağını söylüyor. Bu da heyecanlı bir bekleyiş. Çok güzel hisler var, bunları anlatmak zor. Kendinizi yenilenmiş, tamamlanmış, biraz daha saflaşmış, biraz daha bütün insan evlatlarına yakınlaşmış gibi hissediyorsunuz." yanıtını verdi.

"SANATA OLAN İLGİMİZ EVLİLİĞİMİZİ BESLİYOR"

Ayrıca Kenan İmirzalıoğlu, "Sinem Kobal'la çok güzel giden bir evliliğiniz var. Eşinizle meslektaş olmanızın olumlu ve olumsuz yönleri nedir?" sorusuna, "Eşinizle aynı meslekten olmanın avantajlı veya dezavantajlı olması tamamen eşinize bağlı. Sinem'in kişiliğinden dolayı ve uzun yıllar bu mesleği yaptığı için oyunculuğun zorlu taraflarının yüklerini paylaşabiliyoruz. Stresli anlarımızı, geç geldiğimiz günlerimizi, yorgun günlerimizi... Bir taraftan da bir işi seçerken veya çalışırken birbirimize yardımcı oluyoruz. Yeri geliyor birbirimizi motive ediyor, yeri geliyor herkesten daha çok eleştirebiliyoruz. Sanata olan ilgimizle birbirimizden besleniyoruz. Ne mutlu ki meslektaş çift olmanın avantajlarını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.