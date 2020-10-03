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  • Kızına 8.5 aylık hamile olan Sinem Kobal'dan yeni paylaşım!
03 Ekim 2020 Cumartesi 10:29 | Son Güncelleme:

Kızına 8.5 aylık hamile olan Sinem Kobal'dan yeni paylaşım!

Kızına 8.5 aylık hamile olan Sinem Kobal'dan yeni paylaşım!

Kızına 8.5 aylık hamile olan Sinem Kobal'dan yeni paylaşım geldi. Sinem Kobal zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem konusu oluyor. 2016'da kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda dünyaevine giren Sinem Kobal anne olmak için gün sayıyor.

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal'dan yeni paylaşım geldi. Yaklaşık 8.5 aylık hamile olan Kobal, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Sinem Kobal'ın yeni paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Sinem Kobal'ın yeni paylaşımı;

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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