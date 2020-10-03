Kızına 8.5 aylık hamile olan Sinem Kobal'dan yeni paylaşım!

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal'dan yeni paylaşım geldi. Yaklaşık 8.5 aylık hamile olan Kobal, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Sinem Kobal'ın yeni paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Sinem Kobal'ın yeni paylaşımı;