Kız Babası filmi konusu nedir? Kız Babası oyuncuları kimler?

Kız Babası konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Kız Babası filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Yönetmenliğini Süleyman Seçik’in üstlendiği, başrollerini Altan Erkekli, Derya Alabora, Melis Tüzüngüç ve Durul Bazan’ın paylaştığı Kız Babası filmi, kız babası olan taksici Adil’in, kızını tehlikeli gördüğü bir adamla evlendirmemek için yaptıklarını konu alıyor.

KIZ BABASI FİLMİ KONUSU NE?

Kız Babası, istemediği biriyle evlenmek isteyen kızını vazgeçirmeye çalışan bir babanın hikayesini konu ediyor. Adil, ailesini geçindirmek için taksicilik yapan bir adamdır. Eşi ve iki kızı ile mutlu bir yaşam süren Adil’in hayatı kızının sevgilisi olduğunu öğrenmesiyle alt üst olur. Adil’in kızı, Bahadır adında boksörlük yapan bir çocukla görüşmektedir. Ancak Adil, Bahadır’ın tehlikeli bir adam olduğunu düşünür.

Kızının birkaç güne Bahadır ile görüşmekten vazgeçeceğini uman Adil, aldığı haberle tamamen yıkılır. Bahadır evlenme teklifi etmiştir ve genç kadın bu teklifi büyük bir mutlulukla kabul eder. Adil ise bu evliliğe kesinlikle karşıdır. Evlenmesine karşı olduğu tüm sebeplerde haklı olan Adil, kızının bu gerçeklerin farkında olmadığını anlar. Adil, bu evliliği engellemek için kızının gerçekleri görmesini sağlamaya kararlıdır. Kendisini zorlu bir mücadelenin içerisine sokan Adil, kızının gözünü açıp evlenmesini engellemeyi başarabilecek midir?

KIZ BABASI OYUNCULARI KİMLER?



Kız Babası filmi oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Derya Alabora, Melis Tüzüngüç, Durul Bazan gibi isimler yer alıyor.